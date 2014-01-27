السعودية.. قرعة كأس الملك بلا مفاجآت

خلت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال من أي مفاجأة في مباريات الدور ٣٢ والتي سحبت مساء اليوم بحضور رئيس اتحاد القدم وممثلي الأندية.



وكان اتحاد القدم قد غير في نظام البطولة التي بدأت بنظامها الجديد في عام ٢٠٠٨ والتي يشارك بها الـ٨ فرق الأوائل في ترتيب الدوري، واعتمد نظامها الجديد هذا الموسم لتكون بمشاركة جميع الأندية السعودية بكافة درجاتها.



وأسفرت قرعة دور الـ٣٢ عن مواجهات سهلة نسبيا للفرق الكبيرة، حيث سيواجه الاتحاد "حامل لقب المسابقه" نظيره السروات أحد أندية الدرجة الثانية، والنهضة أمام الرياض، وهجر أمام حطين، والرائد أمام أحد، والأهلي أمام الأنصار، والعروبة أمام الوطني، والتعاون أمام الطائي، والوحدة أمام الخليج، والشباب أمام الكوكب، والنصر أمام الحزم، والهلال أمام القادسية، والشعلة أمام الزلفي، والفتح أمام الجيل، والاتفاق أمام الدرعية، والفيصلي أمام الباطن، ونجران أمام أبها.