باريس سان جيرمان يُفاوض ميسي بشكل مباشر

يتأهب فريق باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، لإبرام صفقة القرن، حيث يستعد النادي لتقديم عرضٍ مغرٍ إلى نادي برشلونة الإسباني؛ وذلك للحصول على خدمات مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد دخل نادي العاصمة الفرنسية، في مفاوضات جادة مع مهاجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لضمه إلى صفوف النادي الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان يُدركون صعوبة إتمام الصفقة، خاصة وأنهم يعرفون جيداً مدى الحب والولاء الذي يكنّه "ميسي" لفريقه، لاسيما وأنه يدين له بالكثير للوقوف جانبه في أوقات عدة، خاصة في بداية حياته عندما عانى من مرض النقص في هرمونات النمو.



إلا أنّ مسؤولي نادي العاصمة الفرنسية، قد قرروا اختبار حظهم عن طريق تقديم عرض رسمي إلى ميسي، الذي تُوج بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الأربع الماضية، في صفقة أطلقت عليها الصحيفة الفرنسية اسم "صفقة القرن".



وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أنّ مسؤولي باريس سان جيرمان، ما زالوا يحلمون بالتعاقد مع نجم الكرة الأرجنتينية، ليكون ضمن مشروع النادي الباريسي الهادف لجعل الفريق واحدًا من أكبر الأندية في عالم كرة الأوروبية.



وكانت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية قد ذكرت قبل أسابيع قليلة، بأنّ إدارة النادي الباريسي، قد أبدت استعدادها التام لدفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد ميسي مع برشلونة، والمقدر بمبلغ 250 مليون يورو؛ وذلك للظفر بخدمات اللاعب الأرجنتيني.



لكن مقربين من القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا في كرة القدم، قد وضعوا حدًا للشائعات التي أطلقتها صحيفة "لوباريزيان" حول نية نادي العاصمة الفرنسية، التقدم بعرضٍ رسمي لضم اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي.



إلا أنّ تأكيد صحيفة "ليكيب"، المقربة جداً من نادي باريس سان جيرمان، "بأنّ النادي الباريسي قد بدأ بالفعل اتصالاته مع والد اللاعب ووكيل أعماله، خورخي ميسي، يُبرهن تمامًا صحة الخبر الذي أطلقته صحيفة "لوباريزيان" قبل أسابيع قليلة.



