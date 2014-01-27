بالوتيلي يُغازل مورينهو: أتمنى اللعب تحت قيادته

أشاد مهاجم نادي إيه.سي.ميلان الإيطالي، الدولي ماريو بالوتيلّي، بمدربه السابق، والمدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي الحالي، البرتغالي جوزيه مورينهو، مؤكدًا في الوقت ذاته بأنّه يتوق للعب تحت قيادة المدرب البرتغالي من جديد.



وأعرب مهاجم المنتخب الإيطالي، في تصريحاته لصحيفة "صنداي ميرور" عن أمله في اللعب تحت قيادة المدرب البرتغالي، جوزيه مورينهو، مرة أخرى، وذلك بعد أن أشرف عليه البرتغالي في فترة سابقة أثناء تواجدهما معًا في فريق انتر ميلان.



واعترف المهاجم المُثير للجدل بأنّ العلاقة بينه وبين المدرب البرتغالي قد شهدت توترًا شديدًا في بداية مشواره مع فريق انتر، وذلك قبل أن تتحول بعد ذلك إلى احترام متبادل لتصل الآن إلى صداقة حقيقية.



وأضاف مهاجم فريق الروسونيري "العمل تحت قيادة مورينهو أمر ممتع، لا يمكنك أن تشعر بالملل أبدًا وأنت تتدرب تحت قيادته، فهو مدرب رائع جدًا، يمنح اللاعبين شعوراً بأن الفريق عائلة واحدة، وقادر أيضًا على إخراج كل المجهود الممكن من لاعبي الفريق".

واعتبرت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية، بأنّ تصريح "بالوتيلي" هو تلميح واضح من اللاعب نفسه إلى إمكانية مغادرته للنادي "اللومباردي" مع نهاية الموسم الحالي والانتقال إلى صفوف فريق البلوز، لاسيّما في ظل حاجة الأخير لمهاجم قناص؛ نظرًا لتذبذب مستوى مهاجميه الإسباني فرناندو توريس، والكاميروني صامويل إيتو.



وكان وكيل أعمال المهاجم الإيطالي، ماريو بالوتيلي، قد أدلى بتصريح مثير للجدل حينما أعلن عن إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف تشلسي الانجليزي، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ موكله لن يختتم مسيرته الكروية مع نادي ميلان الإيطالي.



