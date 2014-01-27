بيل يغيب عن ريال مدريد ضد إسبانيول

يغيب لاعب الوسط الويلزي عن فريقه ريال مدريد حين يستقبل، غدا الثلاثاء، اسبانيول في اياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بسبب اصابة في ربلة الساق.



وتعرض بيل، أغلى لاعب في العالم، للركل في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على غرناطة 2-صفر السبت في الدوري.



ولم يكمل بيل الحصة التدريبية الصباحية لهذا اليوم، وقال المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي: "إنه لن يجازف باشراكه في مباراة الغد قبل المواجهة القوية نهاية الاسبوع مع اتلتيك بلباو".



واوضح أنشيلوتي "بايل حاول أن يتدرب لكنه شعر بآلام بسيطة في ساقه الايسر. أفضل أن يتعافى وألا يلعب غدا. سيتدرب خلال الأسبوع من أجل أن يكون جاهزا للقاء الاحد".



وكان ريال مدريد فاز ذهابا 1-صفر على ملعب اسبانيول، وتبدو فرصته على ملعبه سانتياغو برنابيو كبيرة للتأهل الى نصف النهائي.

