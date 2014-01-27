رسمياً.. ميلان الإيطالي يتعاقد مع مايكل إيسيان

أعلن فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الغاني مايكل إيسيان في صفقة انتقال حر قادما من فريق تشلسي الإنجليزي.



وذكر اللاعب الدولي /31 عاما/ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقعت على عقد انضمامي إلى أحد أفضل الأندية في العالم. أنا سعيد للغاية وأتطلع لتحقيق الفوز مع هذا الفريق". ويمتد عقد إيسيان مع ميلان حتى يونيو عام 2015، ولم يكشف الفريق الإيطالي عن الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب الغاني، ولكنه من المرجح أن يقل عن خمسة ملايين يورو (8ر6 مليون دولار) في الموسم الواحد وهو المبلغ الذي كان يتقاضاه مع تشلسي الإنجليزي.



وانضم إيسيان إلى تشلسي عام 2005، ولعب الموسم الماضي في صفوف ريال مدريد الإسباني الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة.



ووصل إيسيان إلى ميلان، الجمعة الماضي، ومن المقرر أن يشارك في تدريبات الفريق، غدا الثلاثاء، مع مواطنه سولي مونتاري.



وكان ميلان قد حول خسارته صفر- 1 إلى فوز غال 2-1 على مضيفه كالياري في مباراته الأخيرة بالدوري الإيطالي، أمس الأحد، ليحقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد كلارنس سيدورف.



ويحتل ميلان حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة من 21 مباراة.



وصرح إيسيان بأنه قرر الانضمام إلى ميلان بعدما تحدث مع سيدورف لاعب وسط ميلان السابق.

