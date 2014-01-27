رونالدو يحتفل مع "عامل عجوز" بالكرة الذهبية

أطلق مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، العنان لأفراحه عشية مباراة فريقه التي فاز فيها بنتيجة 2-صفرعلى ضيفه غرناطة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



واحتفل اللاعب الأفضل في العالم مع جماهير فريقه ريال مدريد الإسباني بجائزة الكرة الذهبية، التي حصدها بعد أن تمكن من التفوق على منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي ميونيخ فرانك ريبيري؛ وذلك وسط حضور جماهيري لافت.



وفي خضم هذه الفرحة؛ حرص اللاعب البرتغالي على التقاط الصور التذكارية مع زملائه في نادي العاصمة الإسبانية؛ لكي يشاركوه فرحته بالتتويج بالجائزة التي منحها إياه الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمشاركة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



ولم يكتفِ اللاعب البرتغالي بالاحتفال مع زملائه، حيث قام بالنداء على أغوستين هيريرين المسؤول عن أرضية ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، وذلك من أجل التقاط صورة جماعية مع الفريق الملكي والكرة الذهبية التي حاز عليها اللاعب البرتغالي مؤخراً.



وأبدى العجوز الإسباني، سعادته البالغة من الخطوة التي أقدم عليها رونالدو قائلاً: "لقد استدعاني كريستيانو بنفسه للظهور في صورة جماعية مع الفريق، لقد كان تفضيلاً كبيرًا لم أتوقعه".



من جانبه، أعرب نجم الكرة البرتغالية، في حديثه لصحيفة "ماركا" الإسبانية، عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الكبير، الذي حظي به في ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، حيث أقامت جماهير الريال "دخلة" احتفالية لرونالدو، رافعين شعار CR7 وصفقوا له بشدة قبل صافرة البداية.



وحول مناداته لـ" أغوستين"، ذكر اللاعب البرتغالي بأن الكرة الذهبية التي توج بها مؤخرًا ملكًا لكافة المنتمين لفريقه ريال مدريد الإسباني، مُشيرًا إلى أنها حق لكل فرد في النادي، لعمال غرف الملابس، المعدين البدنيين.



بدوره، قدم مدافع نادي ريال مدريد، الإسباني سيرجيو راموس، تهانيه لزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، لافتًا إلى أنّه قد استحق هذا التكريم الأسطوري الذي حظي به.



وأشاد قلب دفاع النادي الملكي، بالخطوة التي قام بها رونالدو، عندما استدعى "أغوستين "، مؤكداً في الوقت ذاته بأنّ العجوز الإسباني يُعد واحدًا من أساطير النادي الذي عاش من أجل فريق العاصمة الإسبانية.



