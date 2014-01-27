ريال مدريد يتأهب لخطف "ميسي المغربي" من برشلونة

يتأهب فريق ريال مدريد الإسباني، للانقضاض على الهداف المغربي الشاب، منير الحدادي، الذى يُدافع عن ألوان الفريق الثاني بنادي برشلونة الإسباني؛ وذلك بحسب ما كشفت عنه صحيفة "فيتشاخيس" الإسبانية.



ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فقد دخل نادي ريال مدريد الإسباني، في منافسة شرسة مع أندية أرسنال الإنجليزي، و باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني؛ وذلك من أجل الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا.



وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنّ نادي العاصمة الإسبانية، يرغب في ضم "الحدادي" في أقرب وقتٍ ممكن؛ وذلك من أجل تعزيز صفوف فريقه الثاني "كاستيا" الذي يقبع في أسفل ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، تمهيدًا لتصعيده إلى الفريق الأول بالنادي العام المقبل.



ويُعتبر "الحدادي" واحداً من أبرز المواهب الصاعدة التي بدأت تشق طريقها بثبات في سماء أكاديمية نادي برشلونة "لاماسيا"، إذ انضم لفريق الأكاديمية بعد تألقه بشكلٍ لافت للنظر مع نادي "رايو ماياهوندا" الذي ينافس ضمن دوري الدرجة الرابعة بالبطولة الاسبانية.



ويمتاز المهاجم المغربي بطول القامة على عكس استراتيجية النادي الكتالوني الحالية القائمة على الاعتماد على اللاعبين قصار القامة، إضافة إلى النزعة الهجومية والقوة البدنية، فضلاً عن المهارات الفردية وقدراته على المراوغة السريعة وصناعة الأهداف.



وسبق للموقع الرسمي لنادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، أن أشاد بالقدرات الفنية العالية التي يتمتع بها لاعب فريق الشباب بالنادي، المغربي منير الحدادي، مُعتبراً إياه الخليفة الشرعي للاعب الأفضل في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

