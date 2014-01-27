كارلوس ألبرتو بيريرا ينتقد تنظيم مونديال 2014

انتقد كارلوس البرتو بيريرا المدرب السابق والمنسق الفني الحالي للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تنظيم بلاده لمونديال 2014 من 12 يونيو الى 13 يوليو.



واعتبر بيريرا أن بلاده "فوتت فرصة إظهار برازيل مختلفة"، ونقلت عنه الصحافة المحلية أن "كأس العالم ليس فقط عبارة عن ملاعب. نحن بحاجة إلى مطارات وأمن وراحة".



واضاف "الناس القادمون من بلاد متقدمة اقتصاديا يتمنون لدى خروجهم من المطار أن يختاروا بين القطار والمترو والحافلة وسيارة الأجرة او استئجار سيارة. هنا ليس لديهم اي خيار".



وتابع بيريرا الذي قاد منتخب البرازيل الى احراز كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة، "فوتنا فرصة تقديم الراحة واظهار برازيل مختلفة"، منتقدا في الوقت ذاته التأخير في اعمال توسيع المطارات بينما تعرف البرازيل منذ 7 سنوات انها ستستضيف مونديال 2014.



وتتوقع البرازيل قدوم نحو 600 ألف سائح أجنبي إضافة الى 3 ملايين برازيلي سيتنقلون بين المدن خلال تنظيم أكبر حدث رياضي في العالم.

