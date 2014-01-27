مورينهو مازحاً: صلاح لن يسجل ضد تشلسي مُجددًا

أثنى المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، على لاعبه الجديد المصري محمد صلاح الذي انتقل إلى صفوف فريق "البلوز" قادمًا من نادي بازل السويسري، نظير 11 مليون جنيه إسترليني.



وأبدى المدرب البرتغالي- في تصريح خاص للموقع الرسمي لنادي تشلسي الإنجليزي- إعجابه الكبير بأسلوب لعب مهاجم المنتخب المصري، مُؤكدًا بأنّه يتوافق تمامًا مع أسلوب نادي العاصمة البريطانية.



وأعرب المدير الفني لفريق البلوز، عن ثقته في قدرة "صلاح" على تعويض رحيل اللاعب الإسباني، خوان ماتا، والذي انتقل إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد، لافتًا إلى أنّ اللاعب المصري يتمتع بإمكانيات فنية هائلة تُؤهله لقيادة فريق تشلسي إلى الألقاب.



وأضاف مورينهو: "اللاعب المصري، محمد صلاح، من نوعية اللاعبين القادرين على ايجاد المساحات، كما أنه يستطيع مساعدة فريق البلوز في النواحي الدفاعية، وبكل تأكيد فإن انضمامه إلى صفوف الفريق مكسب كبير لنادي تشلسي".



واختتم المدرب البرتغالي حديثه مازحًا: "من الجيد أن صلاح لن يسجل في مرمى تشلسي مرة أخرى"، وذلك في إشارة منه إلى تخلص نادي تشلسي من عقدة اللاعب المصري.



وشكّل اللاعب المصري في العامين الماضيين عقدة لفريق "تشلسي"، الذي يقوده البرتغالي جوزيه مورينهو، حيث سجّل جناح بازل السويسري السابق الموسم الماضي، هدفًا في مرمى الحارس التشيكي، بيتر تشيك، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، كما أحرز هدفاً آخر لفريقه في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية لندن.



وعاد اللاعب المصري أيضًا للتسجيل للمرة الثالثة على التوالي في المباراة التي جمعت بينهما هذا الموسم في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا؛ الأمر دفع "مورينهو" للتفكير في ضمه، وهو ما حدث تمامًا.



