‏الوحدة الإماراتي يتعاقد مع المغربي هرماش‏‎

أعلن نادي الوحدة الاماراتي لكرة القدم، اليوم الاثنين، انه تعاقد مع المغربي عادل هرماش لاعب وسط الهلال السعودي حتى عام 2017 دون ذكر القيمة المالية للصفقة.



وأكد الوحدة أن هرماش (27 عاما) سيقيد بديلا للتشيلي ماركو استرادا الذي انتهى موسمه مع فريقه بسبب الاصابة القوية التي تعرض لها.



وانضم هرماش، اللاعب السابق لنيس ولنس الفرنسيين، الى الهلال عام 2011 قبل ان يعيره الاخير الى تولوز الفرنسي قبل نحو عام.



وقال هرماش بعد التوقيع: "فضلت اللعب مع الوحدة رغم العروض التي تلقيتها من فرنسا وقطر، وأنا أثق في نجاحي مع فريقي الجديد كوني معتادا على الاجواء الخليجية من خلال لعبي لمدة عامين مع الهلال".



ومن المتوقع أن يخوض هرماش أولى مبارياته مع الوحدة امام العين في 13 فبراير المقبل ضمن المرحلة 18 من الدوري.



