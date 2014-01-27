"فيفا" يهدد اتحاد كرة القدم المصري بتجميد نشاطه

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف نشاطه الكروي بسبب التدخل الحكومي في شؤون الأندية.



وأرسل "فيفا" خطابًا رسميًّا إلى نظيره المصري "الجبلاية"، منحه مهلة حتى يوم 5 فبراير المقبل؛ لوقف ما اسماه بـ "تدخل الحكومة في شؤون الأندية الرياضية".

وجاء في نص خطاب "فيفا" ما يلي:" نتفهم أن وزارة الرياضة المصرية اتخذت بالفعل بعض القرارات من جانب واحد، مثل منع الجمعيات العمومية لبعض الأندية مثل الأهلى من الانعقاد، وعلمنا أيضا بالقرارات الأخرى المزعومة من الوزارة فيما يتعلق بحل وتعيين مجالس جديدة لأربعة أندية أخرى تابعة لاتحاد الكرة المصري، وهى الترسانة والزمالك والشمس والترام فى آخر 2013".



وطالب خطاب "فيفا" برد الاتحاد المصري على عدة نقاط أبرزها وجود أكثر من مادة بلوائح الاتحاد الدولي، تُلزمه بالدفاع عن حقوق الأندية ومنع أية تدخلات حكومية. وجاء خطاب الاتحاد الدولى بناء على الشكوى التى تقدم بها الاهلى يشكو فيها من تدخلات وزير الرياضة طاهر أبوزيد، والتى تخالف الميثاق الاولمبى الدولى وكان آخرها حل مجلس ادارة النادى "الأحمر" برئاسة حسن حمدى واحالته الى النيابة العامة.

