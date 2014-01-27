"كاساس".. يسحب شكواه ضد روسيل

سادت حالة من الهدوء داخل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد أن قرر عضو مجلس إدارة النادي الكاتالوني، خوردي كاساس، سحب الشكوى التي قدمها ضد الرئيس المستقيل ساندرو روسيل، والتي اتهمه فيها باختلاس مبلغ 40 مليون يورو من صفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبحسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد طالب "كاساس" محاميه فيليبي إزكييردو، بضرورة اتخاذ اجراءات بسحب الشكوى المقدمة ضد الرئيس السابق لنادي برشلونة، ساندرو روسيل؛ وذلك على خلفية تنحي الأخير من منصبه كرئيس للنادي الكاتالوني.

وبات في حكم المؤكد أن يتوجه "إزكييردو" إلى المحكمة، الأسبوع القادم، وذلك لكي يطلب رسميًا التنازل عن القضية، التي رفعها موكله، خوردي كاساس، على رئيس برشلونة المستقيل، ساندرو روسيل، والتي اتهمه فيها باختلاس مبلغ 40 مليون يورو من صفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انضم إلى صفوف الفريق الكاتالوني قادماً من سانتوس البرازيلي.

وذكرت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية المتابعة لهذه القضية، بأنّ القضية قد أصبحت الآن بيد قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، بابلو روث، لافتة إلى أنّ الأخير هو الوحيد الذي سيُقرر إن كان سيستمر في مناقشة الدعوى التي تنازل عنها المدعي أو إغلاق الملف، وبالتالي إنهاء الأزمة قبل البدء في مناقشة القضية في جلسات المحكمة.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإنّ " كاساس" قد تعرض إلى ضغوطات من جانب نائب مدير النادي للشؤون الاجتماعية، جوردي كاردونر، والذي طلب منه التنازل عن القضية.