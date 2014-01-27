ترسم «المعركة» الموعودة على رئاسة الفيفا.. من خلال انتخابات يناير 2015..، مشهدا فارقا و«معقدا» من الصراع بين اقطاب تتقاطع بينها المصالح..، فالرئيس الحالي جوزيف بلاتر مازال يمسك بين يديه الكثير من «خيوط اللعبة» وهو «الرجل القوي» بلا منازع.. وما من شك بأن اقوى منافسيه اي رئيس الاتحاد الاوروبي ميشال بلاتيني يتحين الفرصة للانقضاض على ارفع منصب عالمي.. ما ينذر بصراع حاد يعتبر البعض انه قد يصل الى مدى التكافؤ.

.. ولكن «المفاجأة غير المتوقعة» كانت ترشح صديق «جاسوس حولي» جيروم شامبين للرئاسة..، ما «يخلط الاوراق» و«يشوش» على الموقف مع ان هذا الدبلوماسي الفرنسي -الذي لعب اسوأ الادوار في ازمة الكرة الكويتية- ليست لديه فرص في الفوز..، انما قد تكون خطوته «ملعوبا» ولعبا على «اوتار» الصراع «المزمن» بين بلاتر وبلاتيني.. ومقايضة غامضة المعالم.

يفصلنا اقل من عام على هذه المعركة.. ومن المبكر توقع ماذا سيحصل وما ستكون عليه التوازنات و«خارطة الصراع».. ومنها «مغزى» ترشح شامبين..، و«يا خبر اليوم بفلوس باكر ببلاش»!.

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غريب ان يعلن برشلونة الاسباني «صراحة» تكاليف انتقال النجم البرازيلي نيمار الى صفوفه بعد اشهر من هذه الصفقة.. وبرقم فاق ما اعلنه سابقا بكثير..، ما ولد «ازمة» عصفت برئيسه ساندرو روسيل.. وأدت الى فتح تحقيقات قضائية نتيجة لإساءة استخدام اموال النادي.

وهذا الحدث الذي يشغل العالم حاليا يطرح اكثر من سؤال عن ماهية ما حصل..، وعما اذا كان ذلك لعدم اثارة غضب ميسي او تهرب ضريبي او ان هناك شبهة تلاعب مالي او غير ذلك!.

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كل تمنياتنا لقمة قطبي الكرة الكويتية القادسية والعربي المتجددة غدا الثلاثاء.. ان تكون لائقة «فنيا» بالحدث الذي تمثله في نهائي كأس سمو ولي العهد.. لتعيد إلينا الحلاوة الحقيقية لمواجهات الغريمين التقليديين منذ ستينات القرن الماضي..، فالاصفر الآن يتحفز للابتعاد برقمه القياسي في عدد الفوز بلقب هذه البطولة الغالية، في حين ان الاخضر يطمح لمعادلة هذا الرقم.

انتهى الكلام ولنأت للنهاية والسلام.



نقلاً عن "استاد الدوحة" القطرية