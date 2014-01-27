12 مدرباً مرشحاً لقيادة منتخب تونس يتقدمهم البنزرتي

قال المدير الفني للمنتخبات بالاتحاد التونسي لكرة القدم يوسف الزواوي، أمس الأحد: "إن المدرب الجديد لنسور قرطاج سيتم الكشف عنه في منتصف الشهر المقبل من بين 12 اسما مرشحا للمنصب استعدادا لخوض تصفيات كأس أمم افريقيا المقررة بالمغرب في 2015".



وقال يوسف الزواوي لوكالة الأنباء التونسية "لدينا حوالي 12 اسما مرشحا للإشراف على المنتخب التونسي من ذوى الخبرة، وكذلك من الكفاءات الشابة إلى جانب عدد من المدربين الأجانب".



وأوضح الزواوي ان اختيار المدرب الجديد في منتصف فبراير يأتي لتمكين الجهاز الفني من كافة ظروف التحضير الملائمة للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها تصفيات كأس أمم افريقيا لسنة 2015.



وتضم قائمة الأسماء المرشحة فوزي البنزرتي الذي قاد الرجاء المغربي لنهائي كأس العالم للأندية في نسختهاالأخيرة بالمغرب، كما سبق له تدريب المنتخب التونسي والأندية الكبرى في تونس وفاز معها بعد ألقاب محلية وقارية.



كما تضم القائمة المدربين مراد محجوب وعمار السويح وعدد من المدربين الشباب مثل: سامي الطرابلسي، وماهر الكنزاري، ونبيل الكوكي، ومنذر الكبير.



وقال الزواوي: "يتعين توفر جملة من الشروط في المدرب الجديد من بينها تمتعه بعنصر التجربة وامتلاكه لمشروع مستقبلي من أجل التأسيس لمرحلة جديدة وفريق قادر على المنافسة".



وكان المدرب الهولندي رود كرول آخر من أشرف على منتخب تونس بشكل مؤقت خلال لقاءي الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم بالبرازيل 2014 امام الكاميرون خلفا للمدرب نبيل معلول.

