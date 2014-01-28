أرسنال يغري فينغر بـ"التعاقدات" لتمديد عقده

يتوقع أن يحصل الفرنسي آرسين فينغر على فرصة لإنفاق مبالغ غير مسبوقة على الصفقات الشرائية الصيف المقب،ل إذا ما قرر تمديد عقده التدريبي مع نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم.

ويقود فينغر /64 عاما/ حاليا فريق أرسنال ، الذي يدربه منذ عام 1996 ، في العام الأخير من عقده. ولكن تقارير إخبارية أكدت، أمس الاثنين، أنه سيوقع عقدا جديدا مع النادي اللندني يمتد لثلاثة أعوام.

وتتزامن هذه الأنباء مع الإعلان عن توقيع أرسنال أعلى صفقة رعاية مع شركة ملابس في تاريخ الدوري الإنجليزي أمس والتي تقضي بحصول النادي على 150 مليون جنيه إسترليني على مدار خمسة أعوام.

وأكد إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي لأرسنال أن فينغر سيوقع قريبا عقدا جديدا مع الفريق.

وذكرت صحيفة "دايلي تليغراف" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المدرب الفرنسي سيحصل بعد تمديد عقده على ميزانية إنفاقية تصل إلى 80 مليون إسترليني (109 ملايين دولار).

وكتبت الصحيفة معلقة على صفقة أرسنال مع شركة "بوما" للملابس والمستلزمات الرياضي : "إنها أكبر صفقة في تاريخ الناد .. بداية من هذا الصيف ستكون الأموال متاحة للمدرب (فينغر) لاستغلالها كيفما يرى. لدينا رؤية للمنافسة على أعلى مستوى للكرة العالمية".

وقاد فينغر أرسنال للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي معا مرتين خلال الجزء الأول من مشواره مع أرسنال ولكن الفريق لم يحرز أي ألقاب منذ عام 2005 .

وإن كان أرسنال يتصدر حاليا الترتيب العام للدوري الإنجليزي لهذا الموسم، كما بلغ الفريق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك الدور نفسه ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

