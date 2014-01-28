ألفيس يشن هُجومًا على رئيس برشلونة الجديد

وجّه مدافع نادي برشلونة الإسباني، الدولي البرزايلي دانييل ألفيس، انتقادات لاذعة لرئيس ناديه الجديد، جوسيب ماريا بارتوميو، مُتهمًا إياه بالإساءة إلى النادي الكاتالوني.



وهاجم ظهير أيمن فريق برشلونة، رئيس ناديه الجديد، بارتوميو؛ على خلفية قيام الأخير بإظهار عقد زميله بالفريق، نيمار دا سيلفا، علناً يوم الجمعة الماضي.



وأكّد "ألفيس" في مقابلة مع القناة التلفزيونية الخاصة بناديه الكاتالوني، بأنّ ما قام به "بارتوميو" من كشف لسرية عقد "نيمار" من أجل توضيح تفاصيل الصفقة يُعد بمثابة عدم احترام.



وأعرب اللاعب البرازيلي، عن أمله ألا يتأثر فريقه باستقالة رئيس النادي السابق "ساندرو روسيل"، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ بنية الفريق وفكرة المشروع لا تزال كما هي.



وكان رئيس نادي برشلونة الجديد، جوسيب ماريا بارتوميو، قد كشف في وقت سابق- بمشاركة مدير قسم كرة القدم في النادي، راؤول سانليهي- عن القيمة الحقيقية لصفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، مُؤكدًا بأن ناديه تعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب نيمار نظير 57.1 مليون يورو.



وأشار "بارتوميو" في المؤتمر الصحافي الذي عُقد الجمعة الماضي، إلى أن والد اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قد وافق على رفع السرية عن تفاصيل الصفقة، من أجل الدفاع عن رئيس النادي الكاتالوني السابق، ساندرو روسيل، والذي وُجهت له اتهامات باختلاس مبلغ 40 مليون يورو من صفقة انتقال "نيمار" إلى صفوف الفريق الكاتالوني قادماً من سانتوس البرازيلي.



