المهنا: "الطليان" أقرب لإدارة نهائي كأس ولي العهد

كشف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عمر المهنا، أن حكاما ايطاليين اقرب لقيادة نهائي كأس ولي العهد بين الغريمين التقليديين الهلال والنصر، السبت المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وقال: "هناك نخبة من حكام ايطاليا مرشحون لقيادة المباراة النهائية، وتم اختيارهم بعناية فائقة حتى لا تشهد المباراة اخطاء تحكيمية فادحة تشوه جمالية النهائي".

وشدد المهنا على ان لجنته تنازلت عن حق الحكم السعودي في قيادة المباريات النهائية للبطولات السعودية مثل ما حدث الموسم الماضي بحثا عن مصلحة الكرة السعودية، وقال: "الوضع الآن مشحون وهناك تذمر كبير من الحكم السعودي ونعلم مدى حساسية التنافس بين فريقي الهلال والنصر هذا الموسم سواءً في دوري جميل للمحترفين او على كأس ولي العهد؛ لذلك من المصلحة العامة ان يكلف الاتحاد السعودي لكرة القدم حكاما اجانب لإدارة المباراة النهائية".

وتذمر المهنا من حكام سعوديين سابقين يستقصدونه ويأملون في فشله خلال قيادته للجنة الحكام، وقال: "هناك حكام سابقون يستقصدونني، اعرف واعلم اهدافهم الذين يبحثون عن تحقيقها، لكن لن أمكنهم من ذلك"، مشيرا الى أن اجتماعا سريا مع الحكام سيعقد غدا لدراسة بعض الملاحظات التي تسهم في تطوير التحكيم.

