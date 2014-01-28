برشلونة "يُقلد" ريال مدريد في قميصه الجديد

كشفت تسريبات من داخل شركة تصميم الملابس والمقتنيات الرياضة العالمية "نايكي" المتعاقدة مع نادي برشلونة الإسباني منذ (14) عاماً عن شكل القميص الجديد الذي سيرتديه نادي برشلونة الإسباني خلال تدريباته في الموسم المقبل 2014/2015.



وأزاحت صحيفة "سبورت"- المقربة من أسوار ملعب كامب نو- الستار عن شكل القميص الجديد الذي سيرتديه الفريق الأول بنادي برشلونة، خلال تدريباته في العام المقابل.



وسيكتسي فريق "البلاوغرانا" خلال تدريباته اللون الوردي، على غرار غريمه التقليدي "ريال مدريد" الذي كان قد أعطى الموافقة لشركة "أديداس"، بخصوص ارتدائه قميصًا ورديًا كبديلٍ للقميص الأساسي المعهود باللون الأبيض.



وأثار تصميم القميص الجديد لفريق برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، سخط الصحافة الإسبانية، التي اتهمت إدارة النادي الكاتالوني بالتقليد الأعمى لقميص نادي ريال مدريد، الذي أثار في وقتٍ سابق موجة عارمة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وعرضت صحيفة "تيرا" الإسبانية النموذج المعد للقميص الجديد للفريق الكاتالوني، وقالت إنه يطابق تمامًا شكل القميص الجديد الذي سيرتديه الفريق الأول بنادي ريال مدريد الإسباني.

