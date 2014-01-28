بيرلو.. أفضل لاعب في إيطاليا عام 2013

انتخب لاعب وسط يوفنتوس اندريا بيرلو افضل لاعب في الدوري الايطالي لكرة القدم لموسم 2012-2013 من قبل زملائه.

وقال بيرلو (34 عاما) الذي احرز ايضا لقب 2012: "جاءت الأصوات من زملائي، وهذا أمر مميز" واكد انه سيبقى مع يوفنتوس.

وتلقى بيرلو، الملقب "موزار" من قبل جماهير يوفنتوس حامل لقب الدوري في اخر موسمين، جائزته خلال حفل، البارحة، لرابطة اللاعبين الطليان.

وأحرز بيرلو، لاعب بريشيا وانتر ميلان وميلان السابق، مونديال 2006 ويستعد لخوض نهائيات 2014 في البرازيل.



والتشكيلة المثالية للموسم الماضي كالتالي:

السلوفيني سمير هندانوفيتش (انتر ميلان)، كريستيان ماجيو (نابولي)، اندريا بارزاغلي وجورجو كييليني والتشيلي ارتورو فيدال واندريا بيرلو (يوفنتوس)، ماتيا دي شيليو وماريو بالوتيلي (ميلان)، الاسباني بورخا فاليرو (فيورنتينا)، الاوروغوياني ادينسون كافاني (نابولي)، انطونيو دي ناتالي (اودينيزي).

