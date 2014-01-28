ديوان المظالم يقبل دعوى الاتحاد ضد شريكه الاستراتيجي

قبل ديوان المظالم في السعودية الدعوى المقدمة من نادي الاتحاد شكلا ضد شركة الاتصالات السعودية الشريك الاستراتيجي للنادي سابقا، قبل ان ينتهي العقد الموسم الماضي، ولم يتفق الطرفان على تجديده.

ويعد قبول ديوان المظالم للدعوى شكلا والبدء في البت فيها امرا ايجابيا للنادي، ويعزز موقفه امام المدعى عليه، حيث ينتظر ان تبدأ جلسات الاستماع خلال الايام المقبلة، ويحضرها ممثلون من الطرفين، حيث تعد اول قضية يرفعها ناد سعودي ضد شريكه الاستثماري.

ويطالب الاتحاديون في الدعوى بمبلغ162 مليون ريال تمثل مكافأة تحفيزية بمقدار 3 مليون ريال لـ 54 بطولة حققها النادي في ألعابه المختلفة طيلة مدة عقد الرعاية والبالغة 3 اعوام، حيث يستند النادي الغربي على ثغرة قانوينة في بنود العقد تنص على ان الشركة تدفع للنادي 3 مليون ريال عن كل بطولة يحققها الا ان المقصود فيها والتي تسلمتها ادارة النادي هي البطولات التي يحققها فريق كرة القدم بخلاف الألعاب الاخرى.