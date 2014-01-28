رئيس التعاون: النقاط في الدوري تُمنح ولا تُكتسب

خرج رئيس نادي التعاون السعودي محمد القاسم بتصريح ناري، بعدما كشف بان النقاط في الدوري السعودي باتت تمنح ولا تكتسب، مشيرا إلى ان الوضع أصبح صعبا ولا يحتمل، وذلك بعد خسارة فريقه في المباراة التي جرت على استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض ضمن منافسات الجولة 20 من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، وقال: "حدثت ضدنا أخطاء تحكيمية في المباراة السابقة امام الشعلة، ومباراة اليوم امام الهلال، ولنا ركلة جزاء صريحة لم تحتسب".

وأضاف: "التحكيم جزء من الدوري ولكن ما يحدث في الدوري أمر غريب، وشاهدنا العديد من المباريات التي تحدث فيها أخطاء، ونتمنى أن يتعدل الوضع ويكون الفيصل في الملعب وليس التحكيم".

وطالب القاسم بأن تكون المنافسة شريفة وأن يكون هناك وقفة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد لحل هذه المشكلة.

ولفت القاسم إلى أن مدرب فريقه طلب أن يستقيل من النادي بسبب الأخطاء التحكيمية، كونه لم يعد يستطع ان يتقبلها، مطالبا بضرورة التدخل من اجل معالجة هذه المشكلة الكبيرة.