رئيس ريال مدريد.. وراء تفجير "فضيحة صفقة نيمار"

كشف نائب رئيس نادي برشلونة كارليس فيلاروبي عن تفاصيل جديدة تتعلق باستقالة ساندرو روسيل من رئاسة النادي الكاتالوني، وقال إن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد له يد في القضية، متهماً إياه بالمساهمة في قبول الدعوى المرفوعة ضد روسيل.



وذكر فيلاروبي في تصريحات لقناة تلفزيونية إسبانية، ونقلت صحيفة "آس" تفاصيلها، إن بيريز استخدم علاقاته وأجرى اتصالات واسعة بمجرد علمه بالدعوى التي رفعها أحد أعضاء برشلونة ضد روسيل متهماً إياه بالاختلاس في صفقة البرازيلي نيمار.



وأكد فيلاروبي إن رئيس ريال مدريد كان حريصاً على أن تُقبل الدعوى، لذلك حينما تردد أن السلطات القضائية رفضت الشكوى ضد روسيل، اتصل على الفور برئيس الوزراء السابق خوسيه ماريا أزنار، الذي قام بدوره بالتواصل مع البرتو رويز غالاردون وزير العدل من أجل تحريك القضية.



وتابع العضو البارز في برشلونة إن القاضي غيّر رأيه بفعل تلك الاتصالات، وتم في نهاية المطاف قبول الدعوى، ليسارع روسيل بالاستقالة من منصبه، بينما لا تزال القضية مفتوحة على كل الاحتمالات.



يأتي ذلك في وقت واصل جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس الجديد لنادي برشلونة هجومه اللاذع على ريال مدريد، واتهم في أحدث تلك التصريحات النادي الملكي بالوقوف وراء قضية نيمار، بعدما فشل الريال في ضم اللاعب خلال الصيف الماضي.



وقال بارتوميو: "يبدو أنه يصعب عليهم في مدريد، هضم أن يكون لدينا لاعبون مثل ميسي أو نيمار، وأن يكون برشلونة قد هيمن في هذه السنوات، وما لا يُكسب على أرض الملعب، يبدو أنهم يريدون كسبه في المكاتب".