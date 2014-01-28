ريال مدريد "يُكذب" الإذاعة الكاتالونية الأولى

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الانترنت بيانًا رسميًا، نفى فيه بشكلٍ قاطع ما تردد في وسائل إعلام كاتالونية حول وجود علاقة لرئيسه، فلورنتينو بيريز، في الملاحقة القضائية التي طالت رئيس برشلونة السابق، ساندرو روسيل والتي دفعته للاستقالة.



وصبَّ رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، جام غضبه على مراسل الإذاعة الكاتالونية الأولى، تشافي بوستش، الذي ادعى مساء يوم أمس بأنّ رئيس ريال مدريد قد استخدم علاقاته للمساهمة في قبول الدعوى القضائية التي رفعت ضد ساندرو روسيل، والتي أدت إلى استقالته من رئاسة نادي برشلونة.



ونشر الموقع الرسمي لنادي العاصمة الإسبانية بيانًا على لسان "بيريز"، طالب فيه الصحافي الإسباني بالاعتذار بشكل علني، وإصدار تصحيح واضح وفوري على المحطة الإذاعية نفسها.



وهدّد رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، باتخاذ اجراءات قضائية في حق بوستش، بتهمة تشويه سمعته؛ وذلك في حال لم يُقدم الأخير اعتذاره بشكل علني.



وأبدى "بيريز" رفضه الشديد للسياسة التي اتبعتها الإذاعة الكاتالونية، والتي تسعى للزج باسمه في القضائية التي رفعها عضو مجلس إدارة نادي برشلونة، خوردي كاساس، ضد الرئيس السابق للنادي الكاتالوني، ساندرو روسيل.

