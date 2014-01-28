بتحقق من وزير العدل يمكن ان نعرف من الجاني ومن المجني عليه‏,‏ من الظالم والمظلوم من الخادع والمخدوع‏!‏ بعيدا عن قيام وزير الرياضة بإحالة مخالفات النادي للنيابة وقرار رئيس الحكومة بايقاف القرار لحين بحثه من الناحية القانونية‏.‏

اي لوائح التي تمنح مدير تسويق رياضي مليون جنيه مكافأة نهاية خدمة! وباي حق يقرر المجلس انهاء خدمته وفجاة يقرر عودته! إننا نتباكي علي الفساد والتطهير! وفي النهاية لانحاسب المخطئين!

فئة الاقزام واصحاب الاحتياجات الخاصة يطالبون بفرص عمل بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات ويشكون من اهمال وزير الشباب لهم مع انه يهتم بدورات كرة القدم! فهل يهتم بظروفهم الوزير؟!

ابحث عن طبيب متخصص يكشف علي قواي العقلية والنفسية, فقد عجزت عن فهم ما يحدث حولي من اغلب البشر, خاصة شلة الرياضيين الذين يعشقون ـ الآنا ـ فهذا اطلق علي نفسه لقب رئيس جمهورية الرياضة المصرية ويعلن انه سيدعو لجنة الخمسين لاصدار قانون جديد للرياضة! وذاك يجلس فوق مقعد ادارة ناديه ربع قرن ويقاتل كل من يريد ان يحاول زحزحته! وثالث اشتكي بلده مصر بالخارج طالبا ايقاف نشاطها الرياضي بحجة تدخلات الحكومة! ورابعهم الاعلامي الذي يتلون بألوان الحرباء ويظهر بالفضائيات ينافق ويناور كي يحقق اعلي المكاسب! وخامسهم الذي عينه مجلس الادارة مدربا لفريق كبير مع انه لم يحصل علي رخصة تدريب! وسادسهم يعمل محللا كرويا ولايكتفي بالملايين التي يتقاضاها! بل يرفض تدريب اي فريق يشترط عليه التفرع! وسابعهم وثامنهم لعاشرهم بعد المائة, كل من يريد مصلحته ويحارب من اجلها بعيدا عن مصلحة بلده! ناهيك عن الفساد المنتشر بالرياضة كل ذلك يحدث دون حساب! اليس كل هذا وذاك كفيلا بأن اصاب بمرض نفسي يستدعي الدعاء لي بالشفاء منه! اليس هذا كفيلا بان ندعو الله ان يخلص مصرنا من شلة الآنا اللهم قنا شر الغرور.



نقلاً عن "الأهرام" المصرية