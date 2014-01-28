مارتينو: ميسي يستطيع حراسة مرمى برشلونة

أثنى المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، على الدور التكتيكي الإيجابي و الفعّال الذي يلعبه مواطنه، ليونيل ميسي، في هُجوم النادي الكاتالوني.



وأشاد "مارتينو" خلال المؤتمر الصحافي- الذي عقده للحديث عن مباراة ليفانتي غدًا، ضمن إياب دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا في المباراة التي ستقام على ملعب الكامب نو- بالمستويات الرائعة التي قدمها مواطنه "ميسي" في الآونة الأخيرة.



وقلّل المدرب الأرجنتيني من شأن الانتقادات التي يُواجهها نجم الفريق الأول، على خلفية غيابه عن التهديف في بطولة الدوري منذ بداية عام 2014، مُؤكدًا بأنّه سيعود إلى مستواه التهديفي الطبيعي بشكل تدريجي بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به مؤخرًا.



وأشار المدير الفني لنادي برشلونة إلى أنّ اللاعب الأرجنتيني يسعى إلى تغيير طريقة لعبه ومركزه داخل الملعب في أكثر من مباراة، من أجل منح الحرية لزملائه بفريق "البلاوغرانا"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه قادر على صناعة أربعة أهداف في مباراة واحدة وتسجيل هاتريك في لقاء آخر.



واختتم "مارتينو" حديثه بالتأكيد على أنّ "ميسي" يستطيع تغطية أي مكان في الملعب، مشيرًا إلى استعداد اللاعب الأرجنتيني التام للعب في مركز حراسة المرمى، في حال طُلب منه ذلك.

