مدافع تشلسي يشبّه "محمد صلاح بـ"روبين"

كال المدافع الدولي الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش، لاعب تشلسي الإنجليزي، المديح للاعب المصري محمد صلاح، المُنتقل مؤخراً لـ"البلوز"، وشبّهه بالنجم الهولندي آريين روبن، لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

وانتقل صلاح قبل أيام لتشلسي قادماً من بازل السويسري في صفقة قياسية للاعب عربي، وذلك بعدما حاولت أندية أوروبية عدة الحصول على خدماته، وفي مقدمتها ليفربول الإنجليزي، الذي ظل متمسكاً بأمل ضمه حتى اللحظات الأخيرة.

وقال إيفانوفيتش لاعب النادي اللندني، "محمد صلاح لاعب عظيم، ويمتلك مهارات فنية رائعة وسرعة كبيرة تعرفنا عليها خلال مواجهة بازل أكثر من مرة خلال الموسمين الأخيرين في البطولات الأوروبية".

وأضاف: "صلاح سريع جداً بالكرة، وذكي في تحركاته داخل أرض الملعب، وهذا النوع من اللاعبين نحن بحاجة ماسة لهم في تشلسي.. إنه يذكّرني بالهولندي آريين روبن، خصوصاً حين يتوغّل في الجهة اليمني مستخدماً قدمه اليسرى".

وكان روبن قد دافع عن ألوان تشلسي من عام 2004 وحتى 2007، قبل أن ينتقل لريال مدريد الإسباني، ومن ثم إلى بايرن ميونيخ الألماني، ولعب دوراً فاعلاً خلال الموسم الماضي بفوز النادي البافاري بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا.



