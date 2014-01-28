مورينهو.. يسعى لتعزيز هجوم تشلسي بـ"كوستا"

بات المهاجم البرازيلي الأصل، الإسباني الجنسية، دييغو كوستا، لاعب أتلتيكو مدريد، الخيار الهجومي الأول للبرتغالي جوزيه مورينهو بعد فشله في ضم مهاجم مانشستر يونايتد واين روني، الذي اقترب من الموافقة على تمديد عقده مع "الشياطين الحمر".

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن مورينهو يريد التعاقد مع كوستا بأي ثمن، في ظل تواضع مستوى مهاجمي الفريق الحاليين، ونظراً لاستحالة الحصول على خدمات روني، الذي ارتبط اسمه بتشلسي طوال الفترة الماضية.

وبحسب الصحيفة فإن مساعي تشلسي لضم كوستا ستتجدد خلال الصيف المقبل، حيث من المستبعد أن توافق إدارة أتلتيكو مدريد على مناقشة الأمر حالياً، في ظل منافسة الفريق بكل قوة لنيل لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي.

ولعل ما يعزز إمكانية تحقيق رغبة مورينهو في جلب المهاجم القوي، هو وجود الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في صفوف أتلتيكو مدريد مُعاراً من تشلسي، إذ يمكن بحسب الصحيفة أن يدخل في الصفقة، بحيث يوافق تشلسي على انتقاله بصفة نهائية للنادي الإسباني.

ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد كوستا مع أتلتيكو مدريد تبلغ 32 مليون جنيه استرليني، علماً أن اللاعب مطلوب بقوة من نادي أرسنال، بعدما خطف الأضواء خلال الموسم الحالي بغزارة أهدافه مع فريقه.

ويعاني تشلسي بشكل واضح من تواضع مستوى مهاجميه، إذ خيّب الإسباني فيرناندو توريس والسنغالي ديمبا با، آمال مورينهو، فيما قرر الكاميروني صامويل إيتو الرحيل عن الفريق عقب انتهاء عقده قصير الأجل عقب نهاية الموسم الحالي.