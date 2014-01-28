نادي السروات.. يخطف الأنظار في قرعة كأس الملك

أزالت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين في السعودية، والتي جرت البارحة، الستار عن نادي السروات (درجة ثانية) ليتداول اسمه من قبل العديد من الجماهير الرياضية، بعد ان اسفرت القرعة عن مواجهته للاتحاد حامل لقب البطولة السابقة في دور 32 بعد تغيير نظام البطولة والتي كانت مقتصرة منذ اقامتها على الثمانية الاوائل في سلم ترتيب الدوري.

وبعد نهاية القرعة اتجهت الجماهير الرياضية الى محركات البحث لتقصي تاريخ نادي السروات والذي يجهل اسمه معظم سكان السعودية ما عدا ابناء المنطقة التي تحتضن مقر النادي.

نادي السروات أسس قبل 38 عاما في محافظة النماص جنوب السعودية، وتمت تسميته تيمنا بسلسلة الجبال الشاهقة وتسمى السروات، وكان اول رئيس له هو محمد بن شائق الشمراني، بينما أول مدرب كان المدرب العربي حاتم بشري.

وبالبحث في تاريخ النادي المجهول وجدت "العربية نت" أن أعظم إنجاز حققه فريق كرة القدم هو الوصول الى المباراة النهائية على مستوى منطقة عسير في بطولة الملك عبدالعزيز (كأس المؤسس) حيث خسرها امام فريق المصيف، إلا أن انجازا اخر يتفاخر به ابناء النادي وهو تقديم الحكم الدولي ظافر ابوزندة لساحة التحكيم السعودية، حيث يعد أحد أبناء النادي واللاعبين السابقين فيه.

