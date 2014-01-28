نيوكاسل يوافق على انتقال كاباي إلى باريس سان جيرمان

وافق نادي نيوكاسل الانكليزي عل انتقال لاعب وسطه الدولي يوهان كاباي الى صفوف باريس سان جرمان مقابل مبلغ حوالي 19 مليون جنيه (24 مليون يورو) على ان يتوجه لاعب الوسط الى العاصمة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، للخضوع للفحص الطبي الروتيني.

وكان مدرب نيوكاسل الن بارديو رفض اعطاء ضمانات ببقاء لاعب ليل السابق في صفوف نيوكاسل حتى نهاية الموسم الحالي في المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة فريقه ضد نوريتش مساء اليوم، وقال: "لست واثقا من بقاء يوهان في صفوفنا". وسجل كاباي 17 هدفا في 79 مباراة في صفوف نيوكاسل منذ انتقاله الى صفوفه عام 2011.

وكان كاباي رفض الدفاع عن الوان فريقه الذي رفض مطلع الموسم الحالي عرضا مقداره 10 ملايين جنيه (5ر12 مليون يورو) مقدما من ارسنال لكنه عاد واعتذر لانصار الفريق مشيرا الى سعادته في صفوف نيوكاسل.

ويحتل سان جرمان صدارة الترتيب في الدوري المحلي متقدما بفارق 3 نقاط عن موناكو، وسيخوض الدور الثاني من دوري ابطال اوروبا الشهر المقبل ضد باير ليفركوزن، علما بانه كاباي يستطيع المشاركة في صفوفه كون نيوكاسل لم يلعب في المسابقات الاوروبية هذا الموسم.

