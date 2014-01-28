هوساوي "ينقذ" النصر.. والهلال يهزم التعاون بصعوبة

أنقذ المدافع عمر هوساوي فريقه النصر من السقوط في فخ التعادل أمام الفتح، بعد نجاحه في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 94 في افتتاح المرحلة 20 والتي شهدت فوز مطارده الهلال على التعاون بهدف نظيف، ليبقي الفارق إلى 6 نقاط في مباراتين مقدمتين بسبب نهائي كأس ولي العهد الذي سيجمع الفريقين السبت المقبل.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، دخل النصر مباراته وهو يعلم صعوبتها كون خصمه ومضيفه الفتح حامل لقب الدوري يريد الابتعاد عن شبح الهبوط، وبدأ النصر مهاجماً مع بداية المباراة بحثاً عن هدف مبكر، واعتمد على لعب الكرات الطويلة للمهاجمين العماني عماد الحوسني والبرازيلي ايلتون اللذين اصطدما بدفاع محكم من الفتح الذي اعتمد على الكرات المرتدة، والذي نجح من خلالها في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 33 بعدما لعب متوسط ميدانه حسين المقهوي كرة طويلة من خلف المدافعين للمهاجم الكونغولي دوريس سالمو الذي سدد الكرة في الزاوية البعيدة عن حارس النصر عبدالله العنزي.

في الشوط الثاني أجرى الاوروغوياني كارينيو مدرب النصر تبديلين بدخول المهاجم محمد السهلاوي وعبدالرحيم جيزاوي بدلاً من العماني عماد الحوسني وعبده عطيف.. وأثمرت تبديلات النصر سريعاً بعدما نجح متوسط ميدانه يحيى الشهري بتسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 50 بعدما سدد كرة قوية استقرت في شباك حارس الفتح علي المزيدي.. بعد الهدف استمر ضغط النصر خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني وكاد ايلتون أن يسجل هدف التقدم النصراوي بعدما استلم كرةً قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة الفتحاوية.. أعقبها هجمة خطيرة للنصر للبرازيلي ايلتون الذي مرر كرة متقنة للمهاجم محمد السهلاوي الذي سدد الكرة تصدت لها العارضة الفتحاوية للمرة الثانية.. بعدها تحسن حال الفتح وبدأ باستغلال اندفاع النصر الذي لم يظهر بمستواه المعهود في هذه المباراة وقد يكون لكثرة التغييرات التي طرأت على التشكيلة من قبل مدربه كارينيو نظراً لقرب المباراة النهائية لكأس ولي العهد أمام غريمه التقليدي الهلال والتي ستقام السبت المقبل.. وحاول التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح تنشيط خط وسطه بدخول البرازيلي ايلتون بديلاً لحسين المقهوي.. وواصل الفتح أفضليته في المباراة وسنحت له فرصة محققة بعدما انفرد مهاجمه بدر الخميس بمرمى الحارس النصراوي عبدالله العنزي وسدد الكرة أنقذها الأخير ببراعة.. وفي الدقيقة 95 مرر المهاجم حسن الراهب كرةً ذهبية للمدافع عمر هوساوي داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية على يمين حارس الفتح علي المزيدي لتعلن وصول النصر إلى النقطة 54 في المركز الأول وبفارق 6 نقاط عن وصيفه الهلال.. وبقي الفتح على رصيده السابق 21 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.

إبراهيم غالب يهنئ الشهري بهدفه في مرمى الفتح(تصوير- سعد الرفدان)

البرازيلي ايلتون مهاجم النصر محاصر من لاعبين من الفتح (تصوير- سعد الرفدان)

الهلال يواصل مطاردته



وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، واصل الهلال مطاردته للنصر قبل النهائي المرتقب، السبت المقبل، بعدما نجح بفوزه الصعب على ضيفه التعاون بهدف نظيف.



ووضح على مدرب الهلال سامي الجابر بحثه عن هدف مبكر يبعد لاعبيه عن الارهاق قبل النهائي الكبير، وهو ما تحقق للفريق الهلالي في الدقيقة الثالثة بعدما لعب مهاجمه ناصر الشمراني كرةً عرضية للقائد ياسر القحطاني الذي حولها في مرمى الحارس التعاوني فهد الثنيان.. بعد الهدف واصل الهلال سيطرته على المباراة ووضحت أفضليته وأخفق لاعبه نواف العابد بتسجيل هدفين محققين، الأول بعدما وصلته كرة عرضية من عبدالعزيز الدوسري سددها بقوة بعيدة عن مرمى التعاون، والثانية بعدما وصلته كرة متقنة من سلطان البيشي داخل منطقة الجزاء التعاونية سددها قوية ارتطمت في القائم الأيمن للحارس فهد الثنيان.. وفي الدقيقة 40 سنحت هجمة محققة للتعاون بعدما مرر مهاجمه الكاميروني ايفولو كرة لماجد هزازي الذي راوغ حارس الهلال حسين شيعان وسدد الكرة ارتطمت في القائم الأيمن للهلال.



وفي الشوط الثاني استمرت أفضلية الهلال على التعاون حاول كثيراً تسجيل الهدف الثاني من خلال الاعتماد على الضغط من الجهة اليسرى للتعاون بوجود نيفيز والدوسري ولعب كرات عرضية للشمراني والقحطاني، وفي المقابل حاول التعاون الاعتماد على الكرات المرتدة والتي فشل من خلالها إلى الوصول لمرمى الحارس الهلالي حسين شيعان، وسنحت فرصة وحيدة للتعاون في هذا الشوط بعدما استغل ماجد هزازي خطأ مدافع الهلال ديغاو بإبعاد الكرة ليستلم الكرة ويسدد الكرة قوية تمكن الحارس الهلالي شيعان من التصدي لها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 48 نقطة في المركز الثاني وخلف النصر المتصدر بفارق 6 نقاط، وبقي التعاون على رصيده السابق 28 نقطة في المركز الخامس.