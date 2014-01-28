القحطاني: "الجابر" هو سبب ابتعادي عن تسجيل الأهداف

اسألوا "الكوتش" سامي الجابر، لماذا لم أعد أسجل أهدافاً، بهذا رد قائد الهلال وهدافه ياسر القحطاني على سؤال أحد الصحافيين في مؤتمر صحافي أمس عقد في مقر نادي الهلال قبل مواجهة الفريق الدورية أمام التعاون اليوم الثلاثاء عن ابتعاده عن التسجيل وعودته إلى صناعة اللعب.

وقال: "أنا لاعب ضمن مجموعة من اللاعبين في فريقي، ونعمل معا من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وفيما يخص ابتعادي عن التسجيل وصناعتي للعب فهذا أمر بيد المدرب سامي الجابر، هو من يحدد ذلك وأنا أنفذ ما يطلب مني".

وأوضح القحطاني أنهم كلاعبين لا يفكرون إلا في لقاء التعاون اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، ولم يفكروا إلى الآن في المباراة النهائية أمام النصر على كأس ولي العهد السبت المقبل، وقال: "اللقاء يعتبر مهماً لدينا، واللقاءات القادمة ونحن لن نتشتت بين الدوري والكأس، وهذا الأمر من الممكن أن يُسأل عنه أي لاعب إلا لاعبي فريق الهلال، لأنهم معتادون على المنافسة على جميع البطولات، وبطولة الدوري تعتبر طموحا لنا.