الإسباني كانيدا يقترب من العودة إلى الدوري السعودي

علمت مصادر برنامج "في المرمى" أن الإسباني راؤول كانيدا، مدرب اتحاد جدة السابق، قريب من العودة من جديد إلى الدوري السعودي.

وأشارت ذات المصادر إلى أن نادي الشباب قدم عرضاً للمدرب الإسباني الذي تعاقد معه اتحاد جدة منتصف موسم 2011 واستمر معه إلى منتصف عام 2012.

وأكد كانيدا في حديث لبرنامج "في المرمى" أن الكرة السعودية لها مكانة خاصة في قلبه. وقال: "الكرة السعودية في قلبي والفرق السعودية أخذت مكاناً بين الفرق العشرة في آسيا".

وأشار كانيدا إلى أن وكيل أعماله قد تلقى عرضاً من أحد الأندية السعودية. وقال: "وكيل أعمالي هو شخص مقرب لكثير من الأندية السعودية، وسمعت أنه تلقى عرضاً حقيقياً، وأنا منحته الضوء الأخضر لتلقي العرض، وتسعدني العودة للسعودية من جديد".

وعن مفاوضات نادي الشباب قال: "الشباب من أهم الفرق في آسيا، ولديه لاعبون مميزون مثل أحمد عطيف، وتدريبي له شرف كبير لي".

وأكد كانيدا أنه يتابع الدوري السعودي، وقال: "أعلم أن نادي النصر يحارب بشدة لانتزاع اللقب، لكن هناك بعض الأندية الأخرى التي كانت مغمورة سابقاً ظهرت بشكل مميز، وأنا أتابعه بكل اهتمام".

وعن متابعته لفريقه السابق الاتحاد قال: "الاتحاد ناد قوي، ولكنه واجه أوقات عصيبة، ولديه لاعبون جيدون، وأتمنى أن يستطيعوا العمل على حل مشاكلهم الإدارية، وكانت تجربة جيدة لي وشرفاً لي".

وحول تصريحه السابق لبرنامج "في المرمى" إبان إقالته من تدريب الاتحاد والذي قال فيه إن هناك سرطاناً في النادي يجب استئصاله قال: "الآن يمكن الحديث عن نادي الاتحاد بأنه بات أفضل حالاً، فعندما تكون في موقع المدرب يكون هدفك تحسين مستوى اللاعبين".