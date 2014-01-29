المغربي تعرابت.. على بعد خطوة من ميلان

بات لاعب الوسط الدولي المغربي عادل تعرابت على بعد خطوة فقط من الانضمام لنادي ميلان الإيطالي، قادماً من كوينز بارك رينجرز، في صفقة تبادلية، سيتم بموجبها كذلك انضمام مدافع "الروسينيري" كريستيان زاكاردو، إلى صفوف كوينز بارك.

ونقل موقع "فوتبول إيطاليا" الشهير عن قناة ميلان الرسمية، تأكيدها أن المفاوضات بين النادي الإيطالي وكوينز بارك رينجرز وصلت إلى مرحلة متقدمة، وقد يتم الإعلان خلال ساعات فقط عن انضمام اللاعب المغربي إلى ميلان.

وطبقاً لوسائل إعلام إيطالية فإنه في مقابل ارتداء تعرابت لقميص ميلان، سيتخلى الأخير عن زاكاردو لمصلحة كوينز بارك الذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وقد أعار مطلع الموسم الحالي اللاعب المغربي لنادي فولهام.

ولا يشارك تعرابت بصفة منتظمة مع فولهام، الأمر الذي دفع اللاعب للتفكير بترك النادي وخوض تجربة جديدة بعيداً عن الدوري الإنجليزي، الذي يتواجد فيه منذ عام 2007، بعدما التحق بتوتنهام هوتسبير قادماً من لانس الفرنسي.

وارتبط اسم تعرابت سابقاً بنادي ميلان وأندية أوروبية عدة بعد تألقه مع كوينز بارك وقيادته الفريق للتأهل للدوري الإنجليزي في الموسم قبل الماضي، لكن مستوى اللاعب تراجع بشكل كبير في الموسم الماضي.

كما دخل اللاعب في مشاكل عدة مع مدربيه، وكذلك تسبب بأزمة في المنتخب المغربي حينما انسحب على نحو مفاجئ قبل إحدى المباريات الهامة، وهو ما أثّر بشكل واضح على مستواه الفني وقلّل من قيمته السوقية.

ويطمح الهولندي كلارنس سيدروف مدرب ميلان الجديد لتعزيز صفوف فريقه بلاعبين جدد في محاولة منه لانقاذ ما يمكن انقاذه في ظل النتائج المخيبة للفريق على الصعيد المحلي، إذ يحتل حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب "الكالتشيو".



