المهنا لـ"الحكام": "تويتر" ممنوع

منع رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عمر المهنا، حكام كرة القدم من إنشاء أو التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا تويتر، وطالب من لديه حساب في الموقع بحذفه فوراً، وذلك في اجتماع مغلق عُقد صباح اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد بوجود 39 حكماً.

الاجتماع الذي تم عقده بشكل طارئ لمناقشة "الأخطاء المتكررة من قبل الحكام في بعض مباريات الدوري"، بحسب ما أكد المهنا للحكام، فيما بين الحكام سبب هذه الأخطاء في المرحلة الماضية، وذلك قبل أن يستمع الحكام لمحاضرة ألقاها أخصائي إطلاق القدرات والتنمية البشرية إبراهيم الربيع.

كما قررت اللجنة أن يكون الاجتماع الشهري المقبل يوم الثلاثاء 11 فبراير المقبل، على أن يكون مغلقاً ودون حضور الإعلام ومسؤولي الأندية، وسيعقد رئيس اللجنة مؤتمرا صحافيا عقب نهاية الاجتماع للإجابة على استفسارات الإعلاميين، فيما تم التشديد على الحكام بالتواجد قبل المباراة بيوم في المنطقة التي تقام فيها أي مباراة، فضلاً عن الإعلان عن مكافآت لمباريات دوري عبداللطيف جميل للجولات السابقة.