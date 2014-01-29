برشلونة يعتزم تمديد عقد مارتينو حتى 2016

المصدر: برشلونة - د ب أ

يقدم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عرضا إلى مديره الفني الأرجنتيني خيراردو مارتينو في الفترة المقبلة لتمديد عقده مع الفريق حتى 2016، حسبما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الرياضية اليوم الأربعاء.

وذكرت الصحيفة: "إضافة لتحسين عقد ليونيل ميسي ليصبح اللاعب الأعلى راتبا في العالم، يدرس جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس الجديد لنادي برشلونة تمديد عقد خيراردو مارتينو حتى 2016 ".

وأوضحت الصحيفة "بارتوميو يستحسن عمل مارتينو بشكل كبير ويرى أنه قدم أداء رائعا مع الفريق منذ أن تولى قيادة الفريق في يوليو الماضي خلفا لتيتو فيلانوفا بسبب مرض الأخير. ويرى بارتوميو في مارتينو مفتاحا جيدا لمستقبل الفريق".

وأضافت أن مارتينو يشعر أيضا بثقة مسؤولي النادي "ولذلك، لن يكون التوصل لاتفاق معه أمرا عسيرا".