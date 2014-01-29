رئيس سان جيرمان يعترف: استحالة نتعاقد مع ميسي

اعترف رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، باستحالة ضم مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى صفوف الباريسي.



ونفى "الخليفي" بشكلٍ قاطع ما تناقلته صحف فرنسية، حول نية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعاقد مع مهاجم فريق برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشار رئيس النادي الباريسي، إلى أنّ إدارة نادي باريس سان جيرمان، لم تفكر "قط" في ضم اللاعب الأفضل في العالم في أربع سنوات متتالية، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مثلما ذكرت صحيفة " ليكيب" الفرنسية، لافتًا إلى "استحالة" تخلي النادي الكاتالوني عن نجمه الأول.



وقال "الخليفي" في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بلهجة لا تخلو من السخرية "إذا كانت لديكم أموال لضم ميسي.. فأحضروها إلينا"؛ مُشيرًا إلى أنّ عدم التفكير في التعاقد مع "ميسي" يرجع إلى وجود حدودٍ للنفقات في باريس سان جيرمان.



وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قد ذكرت بأنّ نادي العاصمة الفرنسية، قد دخل في مفاوضات جادة مع مهاجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لضمه إلى صفوف النادي الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكّدت الصحيفة الفرنسية، بأنّ مسؤولي باريس سان جيرمان، ما زالوا يحلمون بالتعاقد مع نجم الكرة الأرجنتينية، ليكون ضمن مشروع النادي الباريسي الهادف لجعل الفريق واحدًا من أكبر الأندية في عالم كرة الأوروبية.