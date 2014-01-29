فينغر لا يستبعد إمكانية إجراء صفقة مفاجئة

ألمح المدرب الفرنسي لأرسنال آرسين فينغر إلى إمكانية إجراء "صفقة مفاجئة" قبل إقفال باب الانتقالات الشتوية، بعد غد الجمعة، بسبب مشكلة الاصابات في الفريق اللندني.



وجاء تلميح فينغر بعد سقوط فريقه في فخ التعادل أمام مضيفه ساوثمبتون 2-2، مساء الثلاثاء، ما جعله مهددا بخسارة الصدارة لمصلحة مانشستر سيتي أو جاره اللندني تشلسي.



وسبق لفينغر الذي قد يتراجع فريقه الى المركز الثالث في حال فوز سيتي على توتنهام وتشلسي على جاره اللندني وست هام، مساء اليوم الاربعاء، أن استبعد إمكانية انفاق مبلغ كبير من أجل تعزيز صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن استمرار غياب جاك ويلشير وتجدد إصابة الويلزي ارون رامسي قد يدفعانه للعدول عن موقفه.



ويعتبر لاعب شالكه الالماني جوليان دراكسلر من الاهداف المرشحة للانضمام الى "المدفعجية"، لكن فينغر رفض الحديث عن الأسماء في مقابلة اجراها مع شبكة "سكاي سبورتس" بعد التعادل مع ساوثمبتون، مضيفا: "آمل أن يكون لدينا أي شيء لنطلعكم عليه (بشأن التعاقد مع لاعب جديد)، لكن ليس الليلة. خسرنا بعض اللاعبين وعلينا الآن التفكير بالموضوع".



وأعرب فينغر عن رضاه حيال النقطة التي حصل عليها فريقه امام ساوثمبتون في مباراة شهدت طرد الفرنسي ماتيو فلاميني لحصوله على بطاقة حمراء، ما يعني ايقافه لاربع مباريات وبالتالي سيغيب عن مباريات المراحل الثلاث المقبلة ضد كريستال بالاس وليفربول ومانشستر يونايتد حامل اللقب ثم ليفربول في الكأس.



وتابع المدرب الفرنسي "الشوط الاول كان الأصعب لنا في الدوري هذا الموسم. لقد لعبوا بايقاع مرتفع جدا وصعبوا الامور علينا. لو قلتوا لي في الشوط الاول باننا سنحصل على نقطة لما صدقت كلامكم، لكن ما حصل يظهر شخصية لاعبي فريقي الذين عادوا بقوة في الشوط الثاني. لا يمكنني القول أننا قدمنا اداء سيئا. كانت مباراة جيدة في كرة القدم. ساوثمبتون يستحق التقدير. أنا لا اتذمر من نوعية لعبنا. لعبنا بعشرة لاعبين وعدنا على اقله بنقطة".



وواصل "انت تريد النقاط الثلاث في كل مباراة لكن ساوثمبتون مكانا صعبا للغاية. عندما تنظر الى السجل الكامل فالحصول على نقطة فقط من مباراة خارج ملعبك امر قد يحصل في بعض الاحيان".

