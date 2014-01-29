كأس إسبانيا: ريال مدريد إلى نصف النهائي

بلغ ريال مدريد، وصيف بطل الموسم الماضي، الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه اسبانيول 1-صفر، اليوم الثلاثاء، في إياب ربع النهائي.

وكان ريال مدريد الذي تفوق عددياً في ربع الساعة الأخير بعد طرد فيكتور ماتا، فاز ذهابا على أرض النادي الكاتالوني 1-صفر، ليبلغ دور الأربعة دون أن تتلقى شباكه أي هدف في المسابقة حتى الآن (سجل 17 هدفاً)، وهذا رقم قياسي شخصي للنادي الملكي (الرقم السابق 7 مباريات متتالية دون هدف في مرماه حققه موسم 1994-1995).

ويدين النادي الملكي، الباحث عن لقبه الأول في المسابقة منذ 2011 والتاسع عشر في تاريخه، بتجديده فوزه على إسبانيول الى الشاب خيسيه رودريغيز الذي سجل الهدف في الدقيقة 7.

وسيلتقي ريال مدريد في دور الأربعة جاره اللدود اتلتيكو مدريد الذي خسر أمامه نهائي الموسم الماضي (1-2 بعد التمديد)، أو اتلتيك بلباو اللذين يتواجهان، الأربعاء، علما بأن الأول حسم لقاء الذهاب 1-صفر.

ويلعب الأربعاء برشلونة مع ليفانتي (4-1 ذهابا)، وغداً الخميس راسينغ سانتاندر مع ريال سوسييداد (1-3).

وهناك احتمال أن يكون النهائي بين النادي الملكي وغريمه الأزلي برشلونة، لأن طريقهما لا تتقاطع في دور الأربعة.