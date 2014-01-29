كارينيو: النصر لا يقبل الخسارة

أكد المدير الفني لفريق النصر السعودي، المدرب الأروغوياني دانيال كارينيو، أن فريقه بات يتمتع بروح عنوانها "لا أقبل الخسارة"، وذلك بعد فوزه المستحق والقوي على مستضيفه فريق الفتح حامل لقب الدوري السعودي بنتيجة 2-1، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله جلوي الرياضية بالأحساء ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال "سعيد جدا بثقافة الانتصار التي يتميز بها لاعبو النصر في جميع المباريات، والفتح لم يكن بالفريق السهل، ويكفيه بأنه حامل لقب الدوري السعودي، وفريق يملك عناصر متميزة وجهازا فنيا قديرا، ومع ذلك لعبنا مباراة كبيرة رغم تأخرنا في النتيجة ولكن لاعبي النصر نجحوا في العودة للمباراة، وهي نتيجة تكررت في عدة مباريات أمام العروبة وكذلك الأهلي والشباب".

وتابع: "هذه النتيجة تدل على أن فريقي لا يقبل الخسارة، وقدم الفتح مباراة كبيرة أمامنا ولديه مدرب جيد، ولديه قراءة جيدة للمباريات، ورغم ذلك أضعنا عددا من الفرص بعد أن اصطدمت الكرة في العارضة، وكذلك ركلة جزاء لم تحتسب لنا، ولكن الأهم هو أن الفريق حقق الأهم وكسب المواجهة وهو ما كنا نسعى لتحقيقه والبحث عنه".

الجبال سعيد بأداء لاعبيه

وفي المقابل، أشاد المدير الفني لفريق الفتح المدرب التونسي فتحي الجبال بمستوى لاعبي فريقه في لقاء النصر رغم الخسارة التي مني بها الفريق بنتيجة 2-1، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله جلوي الرياضية بالأحساء ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال: "لا نستحق الخسارة أبدا، ولكن لعبنا أمام فريق يبحث عن النقاط الثلاث لتعزيز صدارته لسلم ترتيب الأندية بالدوري السعودي للمحترفين، والفتح هو الآخر قدم أداء جيدا طيلة مجريات الشوطين، وكاد يفعل المفاجأة ويخرج بنتيجة إيجابية من اللقاء ولكنه لم يوفق".

وتابع: "أشكر جميع لاعبي الفتح على المجهود الكبير المقدم منهم في اللقاء وأبارك لمنافسنا فريق النصر والنقاط الثلاث الذي خطفها في نهاية زمن اللقاء، وكنا نبحث عن عودة للنتائج الإيجابية وهدفنا أن تكون مباراة النصر هي الانطلاقة ولكن لم يتسن لنا ذلك، والأهم أن لدينا مباريات قادمة سنعمل عليها بشكل مكثف من خلال التدريبات اليومية لكي يكون فريقنا جاهزا ونعود لحصد النقاط ووضع الفريق في مركز متقدم".