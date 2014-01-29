كاسياس "يحطم" الأرقام.. و"يداعب" المونديال

سجّل الحارس الدولي الإسباني إيكر كاسياس، قائد ريال مدريد، رقماً قياسياً جديداً بحفاظه على نظافة شباكه خلال 682 دقيقة، طوال سبع مباريات متتالية خاضها مع الفريق في بطولة كأس الملك، ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحطّم كاسياس بذلك رقماً ظل صامداً 20 عاماً كان مسجلاً باسم الحارس الأسطوري للريال باكو بويو، إذ حافظ الأخير على شباكه عذراء خلال 658 دقيقة، قبل أن ينجح كاسياس في تخطي رقمه.

ولم تهتز شباك كاسياس منذ السابع 27 من نوفمبر الماضي، وتحديداً خلال مباراة ريال مدريد أمام غلطة سراي التركي في دوري الأبطال على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، والتي فاز فيها الريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وخاض كاسياس منذ تلك المباراة سبع مواجهات لم تشهد تسجيل أي هدف في مرماه، واحدة في دوري الأبطال أمام كوبهاغن الدانماركي، وستة في كأس إسبانيا أمام أولمبيك تشاتيفا ذهاباً وإياباً، ثم أمام أوساسونا ذهاباً وإياباً، وأخيراً أمام إسانيول في مباراتي الذهاب والعودة.

وبرز كاسياس في جميع المباريات التي خاضها في البطولتين، رغم أنه لا يشارك في بطولة الدوري، إذ يفضّل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الزج بالحارس دييغو لوبيز، الذي لا زال متمسكاً بالفرصة التي منحه إياها مدرب الفريق السابق البرتغالي جوزيه مورينهو في الموسم الماضي.

ومع تألق كاسياس مع الريال في مباريات الدوري، يبدو الحارس العملاق مرشحا بقوة لحراسة مرمى المنتخب الإسباني في مونديال 2014 بالبرازيل، رغم التكهنات التي سادت سابقا بأنه قد لا يجد له مكانا في التشكيلة الأساسية، في ظل حرص المدرب فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للفريق دائما على الاستعانة باللاعبين الجاهزين الذين يشاركون بانتظام في المباريات.