ألونسو "يُوبخ" أربيلوا أمام الآلاف

شهدت مباراة ريال مدريد أمام ضيفه إسبانيول في إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا سجالاً لفظياً بين لاعب الوسط تشابي ألونسو والمدافع ألفارو أربيلوا، كاد أن يتطور إلى مشاجرة، وفق ما أظهرت عدسات القنوات الإسبانية عقب المباراة.

الخلاف حدث في أواخر الشوط الأول، حينما غادر أربيلوا منطقته، ما سمح لأحد لاعبي إسبانيول لاستثمار الموقف والانطلاق باتجاه مرمى الحارس إيكر كاسياس، بيد أن اللاعب ناتشو مونريال، تمكّن من إيقافه بخشونة لينال بطاقة صفراء.

وأثار هذا الأمر استفزاز ألونسو، الذي وبّخ أربيلوا بطريقة لم ترق للمدافع الدولي الذي عبّر عن استيائه من طريقة تصرف زميله، قبل أن ينته الأمر داخل الملعب، لكنه حتماً لن ينتهي خارجه، كما أكدت وسائل إعلام إسبانية.

وعبّر العديد من أنصار ريال مدريد عن عدم رضاهم على تصرف ألونسو الذي أهان زميله أمام أنظار الملايين من متابعي المباراة، بحسب قولهم، بينما رأى آخرون أن أربيلوا يعتبر نقطة ضعف ريال مدريد وتوبيخ ألونسو له يمكن تفّهمه.