"إصابة" تبعد مدرب أهلي جدة عن التدريبات

تعرض المدير الفني لفريق أهلي جدة، البرتغالي فيتور بيريرا، اليوم الثلاثاء، لإصابة التواء في الركبة أثناء إشرافه الفني على تدريبات فريقه الإعدادية لمواجهة فريق الشعلة في الجولة العشرين لبطولة الدوري السعودي للمحترفين غداً الخميس.

وأصيب بيريرا أثناء شرحه لطريقة تأدية أحد التمارين التكتيكية داخل أرضية الملعب للاعبين، مما اضطره إلى مغادرة التمرين والتواجد في العيادة الطبية للاطمئنان على صحته برفقة طبيب الفريق.

وتواجد الجهاز الإداري لفريق كرة القدم بقيادة مدير عام كرة القدم، محمد الحارثي، في عيادة النادي الطبية للاطمئنان على المدرب ومعرفة أسباب الإصابة، خاصة في ظل التشاؤم الذي يمر على إدارة الكرة الأهلاوية بعد مسلسل الإصابات الطويلة التي حرمت الفريق من خدمات عدد كبير من عناصره الموسم الرياضي الحالي، وقد تكون إصابة المدرب أيضاً أمراً مريباً وغريباً بالنسبة للأهلاويين ومزعجاً جداً.