"قميص" الاتفاق .. لا يجلب الدوري

لم يتجاوز عمر سلطان البرقان قائد الاتفاق 4 أعوام عندما احتفل الفريق الشرقي بلقب الدوري الأول له نهاية موسم 1987م، ليصنع رقماً بقي لأكثر من عقدين بدون التعرض لأي هزيمة.

الاتفاق بعد ذلك الاحتفال لم يلامس ذهب الدوري، واكتفى بألقاب العرب وكأس الأمير فيصل بن فهد وأبطال الخليج، حارماً لاعبيه من تعليق ميداليات الدوري الذهبية في خزائنهم ليتركوها إرثاً لأبنائهم من بعدهم.

نجوم كثر عرفوا أن لقب الدوري لن يمرّ الدمام مطلقاً، فاضطروا للرحيل الى العاصمة وجدة طمعاً بحمل البطولة لأول مرة بقمصان ليس للأخضر والأحمر أي أثر فيها، فكانت الهجرة الموسمية لنجوم الاتفاق أثناء كل فترة انتقالات صيفية.

15 عاماً انتظرها الاتفاقيون ليشاهدوا أحد لاعبيهم يحمل بطولة الدوري حتى لو بقميص آخر، وكان أحمد خليل وحسين العلي أول لاعبي الاتفاق ملامسة للدوري، حيث احتفلا مع الهلال عام 2002م وهو آخر لقب يحمله المهاجم العلي، بينما استمر زميله العملاق مع الأزرق حتى الفوز ببطولة 2005م بهدف كاماتشو أمام الشباب.

وفي ذات الموسم الذي انتقل خلاله من شرق السعودية لغربها، فاز حمد العيسى بلقب الدوري مع الاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي أمام الأهلي موسم 2003م، واحتفل علي الشهري بلقب الدوري مع الاتحاد أيضاً موسم 2009م رغم محدودية مشاركاته مع أصفر جدة.

ومن محاسن إعارة أحمد البحري للشباب أنه حمل لقب الدوري موسم 2006م رغم طرده بالبطاقة الحمراء قبل النهائي أمام الهلال، فيما وضع زميله ماجد العمري في سجل الأبطال رغم الغياب الطويل بسبب إصابة الرباط موسم 2012م.

