"كابوس" يُطارد رونالدو.. في إسبانيا

أضحى حارس مرمى فريق اسبانيول الإسباني، كيكو كاسيا، بمثابة كابوس يُطارد مُهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد أن حرمه من التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم.



واستعصى مرمى الحارس الإسباني على مهاجم نادي ريال مدريد، واللاعب الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي استخدم أساليب متعددة للتسجيل في مرمى الفريق الكاتالوني، إلا أنه فشل في جميع الفرص التي لاحت له خلال المباريات الثلاث التي خاضها ضد نادي اسبانيول هذا الموسم.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد حرم "كاسيا"- الذي يُشارك بصفة مستمرة مع فريق اسبانيول منذ إصابة الحارس السابق للفريق، كريستيان ألفاريز، في العام الماضي- اللاعب البرتغالي من التسجيل في مباراة الذهاب، التي فاز فيها فريق ريال مدريد بهدف نظيف، كما منع نفس اللاعب من التسجيل في المباراة التي فاز فيها الريال على اسبانيول في "الليغا" قبل أسابيع قليلة.



وأشادت الصحيفة الإسبانية، بالإمكانات الفنية الرائعة التي يتمتع بها "كاسيا"، مؤكدة بأنه قد قدّم أوراق اعتماده بشكل جيد، ليكون البديل المثالي لحارس مرمى نادي ريال مدريد، دييغو لوبيز، في حال قرّر قائد الفريق المخضرم، إيكر كاسياس، الرحيل عن صفوف فريق العاصمة الإسبانية.



وأشارت "ماركا" إلى أنّ قرب انتهاء عقده مع إسبانيول سيُجبر ناديه على بيعه إلى صفوف نادي ريال مدريد، مقابل 10 ملايين يورو فقط.

