الحبسي ينافس على أفضل لاعب في كأس الاتحاد الإنجليزي

يتنافس حارس المرمى العماني علي الحبسي مع مهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والبرازيلي أوسكار لاعب تشلسي، وماتي فبريات لاعب هال سيتي على لقب أفضل لاعب في الدورالرابع لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.



قدم الحبسي المحترف مع نادي ويغان بالدرجة الأولى أداء متميزا خلال مباراة ناديه أمام كريستال بالاس.. ورغم أن المنافس يخوض منافسات "البريميير ليغ" وهي التي غادرها فريق ويغان بنهاية الموسم الماضي إلا أن الحبسي ساهم بشكل كبير في فوز فريقه بهدفين لواحد، ليحجز بطاقة التأهل الى الدور الخامس للمسابقة الاعرق على مستوى كرة القدم في العالم..ويعيد آمال الجماهير بانجاز يوازي ما حققه شهر مايو الماضي بالتتويج بلقب هذه الكأس.



يذكر أن التصويت الذي بات متاحا عبر الموقع الالكتروني للاتحاد الانجليزي سيتواصل حتى 11 من شهر فبراير المقبل.

