العين يضرب موعداً مع الأهلي في نهائي كأس الإمارات

تأهل الاهلي حامل اللقب الى المباراة النهائية لكأس الامارات في كرة القدم، بعد فوزه على الظفرة 2-1 بعد التمديد (الوقت الاصلي 1-1) اليوم الخميس في الدور نصف النهائي.



وضرب الاهلي موعدا ناريا مع العين الفائز على النصر 2-1 اليوم ايضا، في المباراة النهائية في 15 مايو المقبل.



في المباراة الاولى، فاجأ مهاجم الظفرة السنغالي ماكيتي ديوب الاهلي بتسجيل هدف مباغت سريع بعد تلقيه عرضية من احمد سليمان سددها خادعة في شباك سيف يوسف (6).



لكن رد الاهلي لم يتاخر اذ سرعان ما ادرك التعادل بعد 3 دقائق اثر ركلة حرة رفعها التشيلي لويس خيمنيز اخطأ حارس مرمى الظفرة عبدالله سلطان في تقديرها ليكملها البرازيلي ادينالدو غرافيتي بنجاح (9).



وانتظر الاهلي حتى الدقيقة 112 من الشوط الاضافي الثاني ليسجل هدف الفوز بتسديدة قوية من خيمنيز الذي استفاد من تمريرة البرتغالي هوغو فيانا.



وأحيا الاهلي آماله بالانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة والتي يتقاسمها حاليا مع الشارقة برصيد 8 مرات لكل منهما.



كما واصل الاهلي نجاحاته في كافة البطولات المحلية في طريقه لاحراز رباعية تاريخية غير مسبوقة، بعدما ان احرز الكأس السوبر في بداية الموسم على حساب العين بطل الدوري، كما تأهل الى نصف نهائي كأس الرابطة وهو يتصدر حاليا ترتيب فرق الدوري بفارق 4 نقاط عن اقرب مطارديه الجزيرة.



وفي المباراة الثانية، حقق العين فوزا صعبا على النصر بهدفين سجلهما راشد مال الله (32) والغاني اسامواه جيان (86) مقابل هدف للاسترالي بيرت هولمان (83).



وابقى العين على آماله بانقاذ موسمه المحلي بعدما خرج من كأس الرابطة وفقد فرصة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري.