المالي كيتا يعود إلى الدوري الإسباني

أعلن نادي فالنسيا صاحب المركز العاشر في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس، عن إعارة لاعبيه البرتغالي هلدر بوستيغا والمكسيكي أندريس غواردادو والكولومبي دورلان بابون، وضم لاعب الوسط المالي المخضرم سيدو كيتا.

وسينتقل المهاجم بوستيغا (31 عاما) الى لاتسيو روما الإيطالي، ولاعب الوسط غواردادو (27 عاما) الى باير ليفركوزن الالماني حتى نهاية الموسم مع خيار شراء البطاقتين، والمهاجم بابون (26 عاما) الى ساو باولو البرازلي حتى يونيو 2015.

وكان مدرب لاتسيو ادي ريا عبر عن رغبته في ضم المهاجم البرتغالي المخضرم: "نلاحق بوستيغا منذ أسبوع. يملك خبرة دولية ويمكنه اللعب الى جانب (الالماني) ميورسلاف كلوزه".

وانضم بوستيغا الى فالنسيا في أغسطس الماضي قادماً من ريال سرقسطة الاسباني مقابل 3 ملايين يورو وسجل له 4 اهداف في 23 مباراة، وذلك بعد أن حمل ألوان سبورتينغ لشبونة وبورتو البرتغاليين وباناثينايكوس اليوناني وسانت اتيان الفرنسي وتوتنهام الانكليزي.

وأكد النادي أنه تعاقد مع المالي كيتا (34 عاما) لاعب برشلونة الاسباني السابق حتى نهاية الموسم.

وأحرز كيتا 14 لقبا في 4 مواسم مع برشلونة بين 2008 و2012، وسينضم بعقد حر من داليان ايربين الصيني.