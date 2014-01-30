المغربي تاعرابت ينتقل إلى ميلان

خضع الدولي المغربي عادل تاعرابت الى الفحص الطبي، الخميس، تمهيداً لانتقاله الى صفوف ميلان الايطالي قادما من فولهام الانجليزي.

وتنقل تاعرابت بين أندية لنس الفرنسي وتوتنهام وكوينز بارك رينجرز ثم فولهام في الدوري الانجليزي من دون ان يفرض نفسه اساسيا في صفوف هذه الفرق.

ولم تعرف قيمة الصفقة او مدة العقد الذي سيربط تاعرابت بميلان بإشراف مدربه الجديد ونجمه السابق الهولندي كلارنس سيدورف.

وكان ميلان تعاقد قبل أيام قليلة مع لاعب الوسط الغاني الدولي مايكل ايسيان على سبيل الإعارة من تشلسي الانجليزي، وفي المقابل أعار لاعب وسطه انطونيو نوتشيرينو الى وستهام اللندني.