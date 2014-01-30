المقاولون العرب يلحق الهزيمة الأولى بالأهلي المصري

ألحق المقاولون العرب الهزيمة الأولى بضيفه الأهلي متصدر المجموعة الاولى بفوزه عليه 2-1، اليوم الخميس، فى ختام المرحلة السادسة من الدوري المصري لكرة القدم.



وسجل محمد فاروق (4) ومحمد عادل (57 من ركلة جزاء) هدفى المقاولون، وعمر جمال (16) هدف الاهلي.



ورفع المقاولون رصيده الى 11 نقطة فى المركز الثالث، بينما توقف رصيد الاهلى عند 12 نقطة.



وكانت بداية المباراة سريعة جدا من كلا الفريقين مع تفوق لشباب المقاولون على خبرة لاعبي الاهلي، وافتتح محمد فاروق التسجيل بعدما راوغ مدافع الاهلي احمد نبيل والحارس شريف اكرامي وسدد فى المرمى (4).



واستمر ضغط اصحاب الارض، وكاد محمد سالم يضيف الثاني في الدقيقة السادسة، بعدما اخترق عمق دفاع الاهلي وسدد كرة مركزة تصدى لها شريف اكرامى واخرجها الى ركنية بصعوبة.



ومالت الكفة تدريجيا للاهلي ونجح المهاجم الشاب عمر جمال في ادراك التعادل، بعدما راوغ احد مدافعي المقاولون وسدد على يسار محمد العقباوي (16).



وانقذ شريف اكرامي مرماه من كرتين خطرتين لمحمد فاروق (29 و43).



ولم يختلف الوضع كثيرا مع بداية الشوط الثانى التي شهدت محاولات هجومية من جانب الاهلي فى ظل تراجع المقاولون للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.



وفي الدقيقة 55 اشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لمدافع الاهلي وائل جمعة لتعمده عرقلة محمد سالم، واحتسبت ركلة جزاء انبرى لها محمد عادل وسدد الكرة على يسار اكرامي مسجلا هدف الفوز لفريقه.



وفوت العقباوي فرصة على الاهلي لادراك التعادل بتصديه لرأسية عمر جمال (64)، ولم تنفع التغييرات التي اجراها المدربان في تبديل النتيجة.



وعلى ملعب السلام، حقق سموحة فوزا ثمينا على مضيفه الانتاج الحربى بهدفين لاحمد حمودي (47) وحماده يحيى (90) مقابل هدف لباسم مرسي (9).



وارتفع رصيد سموحة الى 12 نقطة فى المركز الثاني بفارق الاهداف خلف الاهلي.



وتعادل الاتحاد السكندري سلبا مع ضيفه الداخلية، ومصر المقاصة مع ضيفه انبي بالنتيجة ذاتها.

