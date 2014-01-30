الهلال والنصر ينعشان اتحاد القدم بأكثر من 9 ملايين

نجحت لجنة التسويق والمالية في الاتحاد السعودي لكرة القدم في تسويق المباراة النهائية بين الهلال والنصر في كأس ولي العهد على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

واتفقت اللجنة مع جهات تجارية عديدة ومتنوعة لتكون ضمن الرعاة للمباراة النهائية بمبلغ يفوق تسعة ملايين ريال بخلاف الدخل المالي من مبيعات التذاكر.

يشار إلى أن "العربية.نت" ذكرت في وقت سابق أن تأهل فريقي الهلال والنصر إلى المباراة النهائية على حساب الأهلي والفتح رفع من القيمة السوقية للمباراة وعزز من تنافس الشركات لرعايتها مقارنة بالجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها الناديان.

من جانب آخر بدأ البريد السعودي بيع تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس ولي العهد السبت المقبل على استاد الملك فهد الدولي في الرياض عبر ١٦ منفذا.

واتفقت الشركة المالكة لحقوق التذاكر مع البريد السعودي لاستقبال الجماهير الراغبة في شراء التذاكر، حيث بدأ البيع من اليوم الأربعاء حيث سيستمر إلى ظهر السبت عبر مكاتب البريد السعودي، وفي حال بقاء تذاكر غير مباعة سيتم بيعها في نقاط البيع المنتشرة في ساحات استاد الملك فهد الدولي خلال الساعات التي تسبق بداية المباراة.